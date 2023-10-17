انت الان تتابع خبر الفنانة شمس الكويتية تقولها علناً دون ذرة حياء.. أسافر الى السعودية لأمارس هذا الشيء بشراهة طيلة اليوم، وهذا ما يمتلكه الرجال في جنوب المملكة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة الكويتية شمس في مقابلة حديثة حيث تحدثت عن حبها الكبير للمملكة العربية السعودية ورغبتها في السياحة فيها.

وأعربت شمس عن إعجابها الشديد بالمملكة وقالت: "عندما أفكر في السفر والاستمتاع، أول مكان يتبادر إلى ذهني هو السعودية.

لكن لا يجب أن يزعج أحد مني عندما أتحدث عن السياحة في المملكة، خاصة في الجنوب، حيث تتوفر جميع مقومات الاستمتاع والطبيعة الخلابة والتعامل الرائع". وشاركت شمس الكويتية فيديو على حسابها على اليوتيوب يظهر جمال المملكة ومناظرها الخلابة.

وأبدعت في اختيار اللقطات التي تبرز جمال الطبيعة الساحرة في السعودية. وتعبر الصورة المرفقة عن شمس الكويتية وهي تستمتع بإحدى المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة. وتعكس الصورة حبها الكبير للطبيعة ورغبتها في استكشاف جمال السعودية. وتعتبر شمس الكويتية واحدة من الفنانات العرب المشهورات والتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

وتتميز بصوتها الجميل وأدائها المتميز على المسرح. وتعد حب السفر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من هوايات شمس الكويتية. وتسعى دائمًا لاستكشاف أماكن جديدة واكتشاف جمال العالم. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر شمس الكويتية بحبها الكبير للثقافة العربية والتراث. وتسعى دائمًا للمساهمة في تعزيز الثقافة العربية من خلال أعمالها الفنية.

وبهذا الحديث، أكدت شمس الكويتية حبها الكبير للمملكة العربية السعودية ورغبتها في استكشاف جمالها والتمتع بمناظرها الخلابة والطبيعة الساحرة. ومن المؤكد أن محبيها سيكونون متحمسين لرؤية مغامراتها في هذا البلد الرائع.