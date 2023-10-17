انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية تحرق المصريين.. جريمة غير اخلاقية يرتكبها النجم محمد رمضان والحكومة بقرار عاجل تحجز على ممتلكاته.. لن تصدق ما الذي فعله!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدر قاضي الأمور المستعجلة في مصر، قرارًا بالحجز على فيلا الفنان المصري محمد رمضان بكمبوند في مدينة 6 أكتوبر، بسبب عدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

وتم الحجز على 27 تكييفا بالفيلا الخاصة بالفنان، بعدما امتنع عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، كما أغلق أبوابها، ليصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا بالكسر وجار دراسته أمنيا.

كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة 6 أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد، وفقاً لأخبار اليوم.