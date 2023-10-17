عمرو وهبة ينتقل إلى أرض الواقع ويتطوع في الهلال الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر نجوم الوطن العربي في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني بعد جراء الأحداث الصعبة التي تمر بها، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم لجمهورهم بالتبرع لمساعدة أهالي فلسطين.



وحرص الفنان عمرو وهبة على تقديم الدعم والانتقال إلى أرض الواقع، حيث قام بالتطوع مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لجمع المساعدات وتوصيلها لأهالي فلسطين.، وتشجيع جمهوره على التطوع أيضًا للمساعدة.



ونشر عمرو وهبة فيديو وبعض الصور برفقة أبنه من مشاركته في جمعية الهلال الأحمر المصري وهو يقوم بتجميع المواد الغذائية التي سيتم إرسالها لأهالي غزة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"،، معلقًا: "أنا اسمي عمرو وهبة، بدعم حملة قلوبنا مع غزة، والنهارده أنا في الهلال الأحمر المصري، بتطوع في تعبئة المواد الغذائية والطبية اللي رايحة لغزة".



وأضاف عمرو وهبة: "بوجه رسالة للجميع لدعم غزة وإنهم يتبرعوا بالطريقة اللي تناسبهم واللي يقدرو عليها".



وأختتم:" شكرًا لكل حد اقترح أنهم يروحلهم معلبات بس عشان الظروف بس طبعًا حابب أعرف الجميع أن المسئولين في الهلال الأحمر عارفين المعلومة دي كويس وعاملين حسابهم ومش جداد في الموضوع ومحترفين كفاية وانهم بيوفروا أدوات طهي كمان فا متقلقوش".

"صوت وصورة".. آخر أعمال عمرو وهبة

وعلى صعيد آخر آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، مسلسله الدرامي الجديد "صوت وصورة"، وهو يضم عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب.