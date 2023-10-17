انت الأن تتابع خبر انا فاشل وهذه حقيقتي..تصريح صادم من القيصر كاظم الساهر يحزن الوطن العربي ويدمر مسيرته تماما!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن أسرار جديدة لأول مرة عن حياته وطفولته، معترفاً بأنه كان "ممثل فاشل" على الرغم من تعدد مواهبه الفنية.

وأكد أن الطفولة القاسية التي عاشها دمرته وتسببت في تشوه شخصيته. وفي حديثه، أشار الساهر إلى أن المرأة لديه تساوي الدنيا كلها وليس نصفها كما يقال.

وأضاف الساهر، بعد أدائه لحفل في ألمانيا قبل أيام، أن المرأة تمثل كل المجتمع وليس فقط نصفه، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع وتقدمه. ومن ناحية أخرى، اعتبر الساهر أن الرجال عبارة عن فوضى وأن نسبة كبيرة منهم غير منظمين.

وعن طفولته الصعبة، أشار الساهر إلى أنه عاش في منزل صغير ولم يكن لديهم مبرد هواء، حيث كانت درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. ورغم هذه الظروف القاسية، كانت والدته تدخل المطبخ لتطبخ لهم. وقال الساهر: "هذه الطفولة القاسية دمرتني، ولذلك قررت أن أأخذ والدتي معي وأصطحبها في جميع رحلاتي الفنية. إنها صاحبة الفضل علي لأنها ربتني على عزة النفس وقوة التحمل".وفي نهاية حديثه، أعرب الساهر عن رغبته في أن يكون رساماً إذا لم يكن مطرباً. يبدو أن الساهر يحمل في داخله مواهب فنية متعددة، لكنه اختار الغناء كمهنة رئيسية تعكس مشاعره وأحاسيسه.

وعن المهنة التي كان من الممكن أن يعمل بها إذا لم يكن مطرباً، أجاب بأنه كان سيمتهن الرسم أو النحت، نظراً لحبه الشديد لهواية الرسم والفن بشكل عام.

وعندما سئل عن مدى إتقانه لمجموعة من المواهب والمهارات، خاصة التمثيل، أكد كاظم الساهر أنه فاشل في التمثيل بنسبة 100%، بينما يعتبر نفسه طباخاً ماهراً وخبيراً في الزراعة. يقوم بتحضير بعض الأطباق بشكل ممتاز ويعبر عن حبه للزراعة، حيث قام بزراعة أكثر من 500 شجرة في أرضه.

وفضح كاظم الساهر عن موعد إصدار ألبومه الجديد الذي انتهى من تحضيره مؤخراً، حيث صرح قائلاً: "انتهيت من تحضير ألبومي الجديد، ولكن لم يعد هناك فكرة لطرحه في شكل سيدي، ومن المحتمل أن يتم طرحه قبل نهاية العام".