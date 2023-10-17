انت الأن تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل ورق التوت.. يناقش قضايا التحرش الجنسي والتنمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواعيد عرض مسلسل ورق التوت.. يبحث الكثير من المواطنين عن مسلسل ورق التوت الذي يعرض على شاشة cbc في الساعة 8 مساءً من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع..نرصد في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل ورق التوت والأحداث التي تدور في المسلسل وأبطال ورق التوت.وعن مواعيد عرض مسلسل ورق التوت، يعرص مسلس ورق التوت على قناة cbc دراما من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض أيضاً على منصة watch it بالتزامن مع عرض المسلسل ورق توت على قتاة cbc دراما.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

وعن بطولة مواعيد عرض مسلسل ورق التوت، يأتي شريف سلامة أحد أبطال مسلسل ورق توت ثم أسماء جلال و خالد أنور و ثراء جبيل و اية سليم و محمد كيلانى و سلوى عثمان و جمال عبد الناصر و نور النبوى و عمرو صالح و سلوى محمد على و صفاء جلال و سمر علام تميم عبده معتز هشام سما إبراهيم مصطفى منصور يارا جبران تامر مجدى محمد ناصر رضوى جودة يوسف الاسدى تقى حسام وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل ورق التوت مواعيده

وعن أحداث مسلسل ورق التوت تدور أحداثه داخل الأكاديمية العليا للفنون المسرحية حيث يواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان و العنف المنزلي و التنمر و التحرش الجنسي.