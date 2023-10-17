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موسيقى الحروف فى 60 لوحة بالأوبرا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقى الحروف فى 60 لوحة بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحت عنوان موسيقى الحروف يعرض الفنان خليفة الشيمى اكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى خلال معرضه الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الاوبرا ويستمر حتى الخميس 26 اكتوبر ويضم اعمالا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة " ميكسيد ميديا ".

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معرض موسيقى الحروف
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معرض موسيقى الحروف
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معرض موسيقى الحروف
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معرض موسيقى الحروف

ما لا تعرفه عن الفنان خليفة الشيمي 

يذكر ان الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة إلى جانب مشاركات فى معارض هامه بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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