نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقى الحروف فى 60 لوحة بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت عنوان موسيقى الحروف يعرض الفنان خليفة الشيمى اكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى خلال معرضه الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الاوبرا ويستمر حتى الخميس 26 اكتوبر ويضم اعمالا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة " ميكسيد ميديا ".

معرض موسيقى الحروف

معرض موسيقى الحروف

معرض موسيقى الحروف

معرض موسيقى الحروف

ما لا تعرفه عن الفنان خليفة الشيمي

يذكر ان الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة إلى جانب مشاركات فى معارض هامه بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة.