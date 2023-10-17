نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. "وضعنا قدمنا فوق رقبة العدو".. الطيار أحمد المنصوري ضيف إيمان أبوطالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، البطل الطيار أحمد المنصوري، الملقب "بالطيار المجنون" وقائد أول تشكيل طيران لعبور خط بارليف في حرب أكتوبر 1973، الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء.



تفاصيل جديدة عن نصر أكتوبر المجيد

ويحكي البطل الطيار أحمد المنصوري في حلقة خاصة واستثنائية في الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

أحمد المنصوري يكشف سر لقب الطيار المجنون ونجاه من الحرب

ويكشف البطل أحمد المنصوري سر تلقيبه بالطيار المجنون، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاذ الوقود، وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: “عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح”.

حصول أحمد المنصوري على ميدالية جرحى الحرب

كما كشف أحمد المنصوري سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.

المنصورى يكشف قوة الشعب والجيش المصري

وقال الطيار أحمد المنصوري: “الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل من 7 آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها”.

وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.

وصية الطيار أحمد المنصوري لزوجته وقت حرب أكتوبر

وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا:" قلت لمراتي عندي منك عيلين ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة".

حلقات خاصة احتفالا بذكرى نصر اكتوبر

ويذيع برنامج “ بالخط العريض ” خلال شهر أكتوبر حلقات خاصةً لمروية النصر العظيم في حرب 1973.

موعد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج برنامج "بالخط العريض" الجمعة الثامنة مساء على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

