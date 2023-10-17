نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة مسلسل المؤسس عثمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة دوت الخليج عن بدء عرض الجزء الجديد من مسلسل "المؤسس عثمان"، حيث بدأت حلقات الجزء الخامس بشكل رسمي منذ الأربعاء الماضي، هذا الإعلان أثار حماس المتابعين الذين يترقبون هذا الموسم الجديد والذي يعد بتقديم أحداث مشوقة تتناول بشكل مفصل قصة تأسيس الدولة العثمانية، قناة دوت الخليج تعد واحدة من أفضل القنوات التي تبث مسلسلات تركية في كافة أنحاء العالم العربي، ولذلك يحرص العديد من الأفراد على متابعتها، يمكن استقبال هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال بيانات التردد المناسبة.

قصة مسلسل "قيامة عثمان"



تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين قبيلة قايي والمغول والتتار والصليبين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.



أبطال مسلسل المؤسس عثمان



شارك فى بطولة مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.





القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان



سوف يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات



التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500



أجزاء وبداية مسلسل قيامة عثمان



يعتبر مسلسل قيامة عثمان استكمال لسلسلة مسلسل قيامة أرطغرل الذي عرض لأول مرة في 10 ديسمبر عام 2014، وانتهي الموسم الخامس والأخير في عام 2019، وخلال تلك الفترة استطاع المسلسل أن يحقق شعبية جماهيرية كبيرة ونجاحًا خارج الموطن الأصلي للمسلسل تركيا وخصوصًا في الوطن العربي، وتُعتبر الموسيقي التصويرية للمسلسل أحد أهم عناصر نجاح العمل، وهي من ألحان الموسيقار التركي ألباي غولتكين.



