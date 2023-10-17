نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز لـ دوت الخليج الفني:' تحمست لمسلسل "صوت وصورة" لأنه مكتمل العناصر.. وهذا رأيي في مسلسلات الـ ٣٠ حلقة |حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شخصية عبد الغني تفاعلت معها لكني لا أتبنى وجهات نظره في الواقع

حنان مطاوع من أهم المواهب الموجودة حاليا

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الفنانين في المستقبل

مشهد التحرش تم تقديمه دون فجاجه

لفت الفنان وليد فواز الأنظار إليه منذ عرض أولى حلقات مسلسل “ صوت وصورة” بطولة الفنانة حنان مطاوع، حيث استطاع أن يغير جلده من خلال دورا جديدا لم يقدمه من قبل، بعدما اعتاد الجمهور عليه في نوعية أدوار الشر.

حاور دوت الخليج الفني الفنان وليد فواز ليكشف تفاصيل تحضيراته للعمل وكواليس التعاون مع الفنانة حنان مطاوع ومشاركته في عدة أعمال مقبلة منها مسلسل “ العودة”

-في البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل " صوت وصورة"؟

ما حمسني للعمل عدة أمور منها أن العمل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وهو مؤلف موضوعاته جيدة للغاية، ثانيًا وجود المخرج محمود عبد التواب الذي أعرفه جيدا، ووجود شركة إنتاج مثل أروما، لأنني كنت أتمنى التعاون معها.

وليد فواز في شخصية "عبد الغني "

جسدت شخصية " عبد الغني" الزوج المطحون الذي يدفع زوجته للعمل حتى وإن كان هناك شبهه من أجل الديون.. كيف تفاعلت مع الشخصية ؟



شخصية عبد الغني تفاعلت معها، لأتقنها ولكي أستطيع تمثيلها، لكن ليس بالضرورة أن أكون متبني وجهات نظرة في الواقع.



هناك ملاحظات من الجمهور أن هناك كيميا بينك وبين الفنانة حنان مطاوع ؟



أتمنى أن يكون هذا حدث بالفعل، وسعيد بهذا الأمر، فالفنانة حنان مطاوع فنانة رائعة ومن أهم المواهب الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، وهناك مشاهد كثيرة بيني وبينها في الحلقات القادمة.

وليد فواز والفنانة حنان مطاوع والطفلة لافينيا نادر من مسلسل “ صوت وصورة”



هل انتهيت من تصوير مشاهدك بالعمل أم مازال هناك تصوير ؟

بالطبع لا، ما زلت أقوم بباقي تصوير مشاهدي.

العمل يناقش فكرة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.. كيف ترى تأثير دخول تقنية الذكاء الاصطناعي على الفن ؟

الذكاء الاصطناعي تقنية موجودة ولها تأثيرها على المجتمع، لكني لا أعرف مدى تفاصيلها وتطوراتها إلي أين ستصل لكني أرى أنها من الممكن أن تحل محل الفنانين فيما بعد.

عدد من الجمهور علق على مشهد التحرش وأشادوا بأنه تم تقديمه دون ابتذال.. فى رأيك هل أنت مع تنفيذ هذة النوعية من المشاهد دون تفصيل ؟

بالطبع أنا مع ذلك الأمر خاصة وإذا كان المشهد يمكن تقديمه بشكل غير مبتذل وفي النهاية يرجع ذلك إلي المخرج بالأساس فهناك مخرجين يجيدون توصيل هذة المشاهد للجمهور دون فجاجة.



بعض الصُناع صرحوا أن مسلسلات الـ ٣٠ لا بد أن تختفي بالتدريج ونعود إلي السباعيات ومسلسلات الـ ١٥ حلقة، لأنها مرهقة.. هل تتفق مع هذا الأمر ؟

الأمر لا يتعلق بكونها مرهقة أم لا وإنما تحديد عدد الحلقات يكون بناءًا على مضمون الموضوع نفسه إذا كان يستحق أن يطرح في ٣٠ حلقة أم لا.



تشارك في مسلسل " العودة" مع الفنان شريف سلامة وتارا عماد وعدد من النجوم.. ما تفاصيل دورك في هذا العمل ؟

أشارك بدور طبيب صيدلي والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني

فيلم " شقو" مع المخرج كريم السبكي ما هي آخر تطوراته وكيف كانت تجربتك به ؟

تجربة رائعة، لأنها مع عدد من النجوم الذي أعرفهم جيدا وعملت معهم أكثر من مرة، بالإضافة إلي أن مخرج العمل هو كريم السبكي الذي كانت بدايتي معه بالسينما.

وهل ستشارك بأعمال في سباق رمضان ٢٠٢٤ ؟

نعم، سيكون هناك أكثر من عمل ولكن لا أحب أن أفصح عن تفاصيل في الوقت الحالي.