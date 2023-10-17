وسط هتافات باسم محمد الدرة.. حضور جماهيري في نقابة المهن التمثيلية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مقر نقابة المهن التمثيلية حضور جماهيري ضخم في وسط هاتفات باسم الشهيد محمد الدرة وسقوط اسرائيل من أجل تنظيم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تنشه إسرائيل عليها نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري.

حضور وقفة مساندة فلسطين



محمد رياض، رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، مها أحمد، هاجر الشرنوبي، سامح حسين، سيد رجب، ميدو عادل، انوشكا، هند عاكف، منير مكرم، وفاء مكي، الاعلامي طارق علام،

محمد ابو داوود، سلوى محمد علي، دنيا عبد العزيز، عنبر محمد

أشرف زكي يدعو لتنظيم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد على أن النقابة ستنظم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وإعلن التضامن مهم، متابعًا: "نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".

وأضاف أشرف زكي: “كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادي النقابة بالجيزة”.





عملية طوفان الأقصى

يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.

وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.

وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.

وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.

وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.