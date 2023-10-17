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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أغنيات من 'أجل الخميس اللي جاي' وغدا بداية عرضه في السينمات المصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة سيزون للانتاج الفني المنتجة لفيلم الخميس اللي جاي ثلاثة أغنيات دعائية للفيلم عبر صفحاتها المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
اول اغنيه بعنوان فركش من تأليف مؤمن راجح وتوزيع امير سليمان وألحان محمد راجح وتغنيها مي كساب بمصاحبة ابطال الفيلم. ب
ثاني اغنية بعنوان ولاد الخميس من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح وتوزيع امير سليمان. وايضا من غناء مي كساب وابطال الفيلم
ثالث الاغاني بعنوان الساحر ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر
الفيلم يبدأ عرضه في مصر والدول العربية غدا الأربعاء.
ابطال فيلم الخميس اللي جاي
الخميس اللي جاي انتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي.
وبطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب واسلام ابراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.