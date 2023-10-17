اول اغنيه بعنوان فركش من تأليف مؤمن راجح وتوزيع امير سليمان وألحان محمد راجح وتغنيها مي كساب بمصاحبة ابطال الفيلم. ب ثاني اغنية بعنوان ولاد الخميس من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح وتوزيع امير سليمان. وايضا من غناء مي كساب وابطال الفيلم ثالث الاغاني بعنوان الساحر ويغنيها مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أغنيات من 'أجل الخميس اللي جاي' وغدا بداية عرضه في السينمات المصرية في المقال التالي

محمد يوسف

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