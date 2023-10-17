انت الان تتابع خبر بعد أن أحرق قلب طليقته غادة عادل.. لن تصدقوا كم هو فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود.. مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شكل خبر زواج المخرج مجدي الخواري صدمة لطليقته الفنانة غادة عادل خصوصاً بعد تداول أنباء عن رغبته في العودة إليها.

احتفل المخرج مجدى الهوارى بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.وتلقى مجدي الهواري الكثير من التهاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل عدد من متابعيه ومحبيه ولكن مجدي الهواري لم يعلق على هذا الأمر والتزم الصمت.

وتزوج مجدي الهواري 46 عاماً من دنيا عبد المعبود 35 عاماً، أس أن فارق العمر بينهما 11 عاما وتساءل عدد كبير عن هوية دنيا عبد المعبود ، واتضح أنها واحدة من أشهر الاستايلست في الوسط الفني.

يعتبر فيلم بنات العم أول عمل شاركت به، شاركت ايضا في شبر مية ولآخر نفس وكأنه امبارح و وش في وش.

وكان آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسلسل "دايما عامر" والذي عرض خلال السباق الرمضاني في 2022، وهو العمل الذي جمعه بدينا عبدالمعبود والتي عملت كاستايلست لفريق عمل المسلسل .