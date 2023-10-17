نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنته وطليقته.. نساء جعلن اسم أحمد الفيشاوي في صدارة التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعلق اسم الفنان أحمد الفيشاوي دائمًا بالتريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره الأول على الشاشة، وذلك بسبب أفعاله وتصرفاته التي تثير الجدل في معظم الأحيان مثل ظهور جسده بالكامل من دون أي وشم في أحد الصور الذي نشرها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة، ونشر فيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًا: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه.



ولكن في الآونة الأخيرة تصدر اسمه بسبب طليقته ندى الكامل وشائعة ارتباطها بعمر كمال وابنته عقب ظهوره بسلسة تحمل رمز الصليب مما جعل الرواد يتسألون هل تركت الديانة الإسلامية واعتنقت ديانة آخرى أم هو رمز مفتاح الحياة فقط، كما بدأ اسم ندى الكامل أن يتردد في الوسط الفني كثيرًا في الفترة الماضية وتحديدًا بالتزامن قبلة طليقها أحمد الفيشاوي لها أمام حضور مهرجان الجونة أثار العديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون خروجا عن القيم المجتمعي وتردد اسمها أكثر فـ أكثر بعد أن أعلنت الانفصال عنه.



ارتباطها بعمر كمال

انتشرت الشائعات بشكل كبير بعد انفصالها وارتبط اسمها بعمر كمال خاصةً بعد نشره صورة تجمعه بفتاة تشبه بشكل كبير ندى الكامل، بعد فترة قليلة من طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، ما أثار الشك لدى الجمهور حول ارتباطها به.

ولكن ندى الكامل صرحت إنه ا غير مرتبطه من خلال حسابها الرسمي مما جعل الشائعات تهدء قليلا ولكن سرعان ما ثار عمر كمال الجدل مرة آخرى حول الأنباء التي ترددت حول ارتباطه بندى الكامل، حيث أشار في تصريحات صحفية إلى أنه بالفعل مرتبط، لكنه رفض الإفصاح عن هويتها وحينما سئلت عن كونها ندى الكامل أم لا، رد قائلا: " أنا ماقدرش أقول دلوقتي".

وحينما وضع عمر كمال في مقارنة مع حسن شاكوش وحمو بيكا اختارت ندى من خلال خاصية الـ ask عمر كمال مما جعل الشكوك تزاداد أكثر وأكثر.



ندى كامل والمثلية

أثارت سيدة الأعمال ندى الكامل حالة من الجدل من خلال انستجرام، بعدما نشرت صورة لها على البحر وعليها علم المثلية الجنسية المتمثل في قوس قزح وقلب كبير، وتعرضت لسيل من الانتقادات اللاذعة من متابعيها، وسط موجة كبيرة من الجدل، حيث اعتبروا ذلك ترويجا ودعما لـ المثلية الجنسية من خلال إنستجرام.

آخر أعمال احمد الفيشاوي

ويذكر ان آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم: محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق