نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه في "الصفارة" طه دسوقي يخوض تصوير أولى بطولاته المطلقة "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش مؤخرًا الفنان الشاب طه دسوقي حالة من النشاط الفني، حيث بدأ اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حالة خاصة" والتي تعد أولى بطولاته المطلقة، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر منصة watch it الرقمية.



وقام طه دسوقي بالترويج لمسلسله ونشر أول صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها:"بسم الله توكلنا على الله".

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

"حالة خاصة" مسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الأصلية، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم غادة عادل.



آخر أعمال طه دسوقي الدرامية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال طه دسوقي الدرامية بطولة مسلسل "الصفارة" مع الفنان أحمد أمين، والتي حقق من خلاله نجاحًأ هائلًا، وضم المسلسل عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.