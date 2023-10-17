نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حذفها.. "غصن الزيتون" لـ أحمد سعد تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت أغنية "غصن الزيتون" مؤخرًا للفنان أحمد سعد التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طرحها منذ أيام دعمًا للشعب الفلسطيني، بعد أن تفاجأ الجمهور بحذفها بعد طرحها بأقل من 24 ساعة، حيث احتلت المركز الثامن ضمن الأكثر ترويجًا واستماعًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وكان قد نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو من أغنية "غصن الزيتون"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب، لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صوره فقط والفيديوهات جوه القلوب، لا يمكن تتشال أبدا #فلس_طين".



تفاصيل أغنية غصن الزيتون

وطرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون" عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة، وحققت نجاحًأ هائلًا فور طرحها وأشاد بها الجمهور، وهي كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

تأجيل حفل أحمد سعد وروبى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وكان قد قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة.