أحمد جمال لإسرائيل: 'بتقتل أطفال وتضرب مستشفى هو أنتوا دينكوا إيه'

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدى المطرب أحمد جمال، عن حزنه الشديد جراء الأحداث التي مرت بها فلسطين في الآونة الأخيرة، بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



ونشر أحمد جمال منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، قائلًأ:"انت اللي اتقتل واتأسر من عندك كام جندي يعني في النهاية جنود وشايلين سلاح، بتقتل اطفال وناس عزل ليه ؟؟ بتضرب مدنيين ليه ؟ وكمان بتضرب مستشفى هو انتوا دينكوا ده مكتوب فيه ايه علمكوا ايه ؟ ما تخلي المعركة لمرة واحدة في التاريخ راجل لراجل ..حسبي الله ونعم الوكيل.." حرب الابادة على غزة " "مستشفى المعمداني " فلسطين".



ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.