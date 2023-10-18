نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف مستشفى المعمداني.. أحمد وفيق: "ما يحدث فجر إسرائيلي لن ينفع معه تأييد للقضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الفنان أحمد وفيق عن حزنه الشديد وغضبه جراء الأحداث التي مرت بها فلسطين في الآونة الأخيرة، بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأظهر تحمسه ودعمه للقضية الفلسطينية والتعاطف الشديد مع شهداء غزة، الذين يعانون بسبب الاحتلال الصهيوني الذي قتل وأزهق أرواح العديد من الأبرياء.



ونشر أحمد وفيق منشورًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ:"ما يحدث فُجر إسرائ..لي.. لن ينفع معه تأييد للقضية ولا تغيير صورة بروفايل.. هناك سلا..ح البترول والغاز والاستثمارات … إذا لم يستخدم، فتأكد اننا اضعف مما نتصوره من ضعف.. ولا حول ولا قوة الا بالله".



ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.