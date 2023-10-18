حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 18 أكتوبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

توقعات برج العذراء

مهنيًا: حاول ان تتنازل قليلا وأن تقوم بتسويات وخفف الشك ان تاثيرات القمر من القوس لا تناسبك بل تحمل اليك مسألة مهنية ومالية تجعلك متوترًا بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريبًا ويعود كل شيء إلى طبيعته.

عاطفيًا: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحيًا: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.