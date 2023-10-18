نرمين الفقي عن قضية فلسطين: "قلبي بيتقطع ومبعرفش أنام من الكوابيس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة نرمين الفقي خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم لنجوم الفن لظهور دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم نرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساءً، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقالت نرمين على الأحداث الجارية في فلسطين

: "قلبي بيتقطع وكلنا قلبنا بيتقطع، واتمني الموضوع يعدي على خبر وبشوف الفيدوهات لقتل الاطفال مبعرفش انام وبقعد احلم و٢٤ ساعه قاعده قدام التلفزيون ياما بعيط ياما بحسبن ياما قلبي موجوع

وبالنسبة للتبرعات كل العربيات محطوطه عند رفح ومحدش عارف يدخل الامدادت والناس في المستشفى بتموت ومحدش عارف يدخلهم اب حاجه وهما معهمش غير ربنا سبحانه وتعالى



وعن موقف محمد صلاح في صمته تجاه القضية قالت: "الناجح دايما بيلاقي اعتراض وعقبات، انا بفتخر بصلاح إنه مصري وبيحقق كل النجاحات دي في كل الانتقادات إلى بيواجهها ده".



آخر أعمال نرمين الفقي

يعد آخر أعمال نرمين الفقي هو مسلسل أبو العروسة، حيث عرض العمل عام 2022، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ميدو عادل، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

ودارات أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف عبدالحميد الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشاكل الأسر المصرية، وتتطور الأحداث بعد ذلك.