وفاء عامر: مدركة لخطورة السوشيال ميديا واتمنى أقدم شخصية أم شهيد فلسطيني"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة وفاء عامر في الوقفة التي دعت بها نقابة المهن السينمائية برئاسة الدكتور أشرف زكي لدعم فلسطين، وقالت وفاء في تصريحات صحفية للفجر الفني.

أنها تتواجد اليوم لتلبي طلب النقابة في الوقوف بجانب أهلنا في فلسطين، ومساعدتهم في مصابهم الأليم وذلك دعمًا لهم في هذا الموقف الصعب على كل الشعوب العربية.

وأضافت وفاء:" أنها تدرك تمام قيمة السوشيال ميديا وخطورتها، لذلك هي تستغلها في هذا الوقت لتساعد على نشر حقيقة القضية الفلسطينية، وأن فلسطين عربية ليصل لأكبر عدد من المتابعين العرب وغيرهم".

وتابعت:" بتمني أقدم دور أم شهيد فلسطيني لأن أننا أؤمن بمثل أن من تنجب بطل شهيد تستطيع أن تنجب مليون غيره، وعن تجربتها في تقديم البرامج قالت من الممكن أن تتأجل هذه الخطوة لفترة غير معلومة".

أشرف زكى يعلن عن وقفة تضامنية لأهل غزة:

أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستنظم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وإعلان التضامن مهم، متابعا:"نحن كفنانين لنا أدواتنا واسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".

تصريحات أشرف زكي:

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".

وتابع الدكتور أشرف زكى:"كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في النقابة بالجيزة".

وفي سياق آخر وجاء في بيان النقابة الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وتدعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023 الساعة الثامنة مساء، بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

وفاء عامر

طوفان الأقصى

ويذكر أن أطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتليها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء