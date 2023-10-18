هند عاكف عن فلسطين: "مستعدين نحارب ونروحلهم زاحفين ومحمد صلاح دعم القضية بطريقة مختلفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هند عاكف خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم لنجوم الفن لظهور دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم حمادة هلال وخالد الصاوي ونرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساءً، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية

وقالت هند عاكف: "الزملاء الفنانين بيتبرعوا بالدم حاليًا وناس بتتبرع باشياء آخرى كل واحد بالي يقدر عليه وده شئ يحسب للفنانين وموقفهم مع القضية، احنا اتبلغنا من النقيب ان عندنا وقفة وكلنا بلا استثناء جينا وكلنا عندنا حماس وعندنا استعداد نزحف ونحارب معاهم وعشانهم"

وتابعت انا جايه بشال فلسطين وماسكه علم مصر عشان أرمز لكذا حاجة إني مواطنة مصرية وفنانة ومتضامنه مع القضية قلبًا وقالبًا ولابسه الشاره السوداء عشان ارمز للحداد.

وعن موقفه محمد صلاح: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي وممكن يكون بيدعم بس بطريقة تانية زي إنه يتبرع بفلوس أو أي حاجة، محمد صلاح مواطن مصري ونجم كبير وهو اكيد بيدعم فلسطين وبقولها بكل ثقة واكيد كل مواطن مصري بيدعم الشعب الفلسطيني"

هند عاكف تتحدث عن غيابها عن الوسط الفني



تحدثت هند عاكف في تصريحات صحفية عن سبب غيابها على الساحة الفنية وقالت: "أنا بعدت 10 سنين عن الفن، ورجعت تاني ولسه برجع تاني والناس بتعرف هند عاكف مين وأن شاء الله قريب هرجع أقوى".

وعند سؤالها عن ندمها بعد الضجه التي حدثت بعد ارتدائها الفستان الذي يحتوي على صور العديد من النجوم أجابت،مندمتش خالص على فستان المهرجان العكس أنا سعيدة جدًا، ومفيش حاجه اسمها ندم هند عاكف مبتعرفش الندم، والندم ده بيأخر وده شئ وحش جدًا وطالما أنا عملت حاجة ومقتنع بيها اوعى تندم عليها أبدًا، أنا افتخر بالنجوم وزملائلي الفنانين والأساتذة الكبار وبحب اكرمهم لأنهم يستحقوا وأنا اتعلمت منهم.



وأوضحت وجهه نظرها وقالت أنا بكرم زمايلي النجوم إلى اتعلمنا منهم لكن بطريقتي الخاصة، وشبهت تكريمها التي حصلت عليه من فترة من راديو فالسكة بالنجم محمد صلاح لما بيحطوا صورته على التيشيرتات دول بيبقوا عايزين يعملوا تريند، أو حاجة وحشه لمحمد صلاح أكيد لا هما بيفتخروا بيه، وأنا بعمل تريندات محترمة أنا مش لازم، وانا مش بحب اعمل تريندات مش محترمة ولو في تريند فعال وكويس ومحترم إيه المشكلة.

