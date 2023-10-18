انت الان تتابع خبر الموت يفجع دينا الشربيني ويخطف اعز ناسها والفنانة تنهار ارضاً.. لن تصدق ما حدث معها وجعل جميع زملائها يبكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر عدد من نجوم الفن عن تعازيهم للفنانة دينا الشربيني بعد وفاة والدتها اليوم الأربعاء، الموافق له 20 سبتمبر الجاري. وقد كتب الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر خاصية التعليقات للفنانة دينا الشربيني: "البقاء لله"، وعبّر الفنان أحمد التهامي عن تعازيه قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا دينا".

وعبر الفنان محمود حجازي عن تعازيه عبر الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني على موقع انستجرام، قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها إن شاء الله".وعبّرت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تعازيها قائلةً: "البقاء لله.. ربنا يصبرك يارب"، وأضاف الفنان أحمد جمال سعيد قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفرلها يارب يارب".

وكتب الفنان أحمد سعد: "البقاء لله يا حبيبتي"، وعبّرت الفنانة أيتن عامر عن تعازيها قائلةً: "لا إله إلا الله.. ربنا يصبرك يا دينا ويربط على قلبك ويرحم والديكي"، وأضافت الفنانة إسعاد يونس قائلةً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. قلبي عندك يا حبيبتي ربنا يصبرك ويربط على قلبك.. في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن".