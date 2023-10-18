بكلمات حماسية وارتداء الشال.. چومانا مراد تدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني للتضامن معهم.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية لإعلان تضامنهم مع فلسطين، وفي المقدمة الفنان أشرف زكي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وغيرهم.

وكان قد ناشد أشرف زكي الفنانين بضرورة مساندة غزة

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة: «سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم».

وتابع: "كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة".

جومانا مراد تظهر بالشال الفلسطيني

جومانا مراد



وظهرت جومانا مراد ويغلب على ملامحها الحزن الشديد لما يحدث في مدينة فلسطين، وبدأت چومانا في الهتافات قائلة: يا فلسطين يا فلسطين، فنانين ومثقفين قلبي ودمي مع فلسطين.

جومانا مراد

أبرز الفنانين المشاركة في دعم فلسطين

وجدير بالذكر أن، حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور أهمهم باسم سمرة وخالد الصاوي وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومجدي كامل ومها أحمد وسلوى خطاب ومحمد أبو داوود ورانيا محمود ياسين.

آخر أعمال جومانا مراد

وفي سياق آخر تنتظر جومانا مراد عرض مسلسلها الجديد “مفترق طرق” مع النجمة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري، ونهى عابدين وعلي الطيب وإن شاء الله يحقق نجاحا كبيرا، والمسلسل هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي The Good wife.

وتظهر في المسلسل شخصية محامية تحتك في مجالها مع مجموعة من زملائها في نفس المهنة وهم هند صبري وإياد نصار، ولا أستطيع تصنيفها بالشريرة أو الطيبة فكل إنسان بداخله الخير والشر، وظروف الحياة وضغوطها في وقت من الأوقات تفرض على الإنسان التعامل بشكل معين.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد في الدراما التليفزيونية كان مسلسل “بابا المجال” للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في رمضان الماضي.

