بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.. أحمد فهمي: "لحد أمتى العالم واقف يتفرج"

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم الفنان أحمد فهمي جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 1300 شهيد، وأظهرفهمي تحمسه ودعمه للقضية الفلسطينية والتعاطف الشديد مع شهداء غزة، والذي أزهق الاحتلال أرواح العديد من الأبرياء.



ونشر أحمد فهمي صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ:"ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين #غزة".



ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.