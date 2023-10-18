"حسبي الله ونعم الوكيل".. هكذا علقت حنان مطاوع على حادث قصف مستشفى المعمداني بغزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أدانت الفنانة حنان مطاوع، جيش الاحتلال الصهيوني بعد قصف مستشفى المعمداني بفلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

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كتبت حنان مطاوع: “حسبي الله ونعم الوكيل”، فيما لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من الجمهور.

استمرارًا لجهود الفنانين في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني بعد حركة "طوفان الأقصى" التي حققها الشعب، والأحداث الصعبة التي تمر بها الدولة الفلسطينية، فقد حرص الفنان أمير المصري على توجيه رسالة عالمية يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، واختار اللغة الإنجليزية لتكون وسيلته في إيصال دعمه.

دعم أمير المصري

شارك الفنان أمير المصري محبيه بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة".

وأكمل أمير قائلًا: "محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية".

وأردف أمير المصري من خلال الفيديو: "خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الإجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع".