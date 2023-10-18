عصام السقا يساند الشعب الفلسطيني بعد حادث قصف مستشفى المعمداني

القاهرة - محمد ابراهيم - استنكر الفنان عصام السقا، حادث قصف مستشفى المعمداني بفلسطين من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

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وكتب عصام السقا: "‏مات من لا يستحق الموت..علي يد من لا يستحق الحياه

‏مات المريض والطبيب والمسعف لم يبقي أحد ‏⁧‫#فلسطين‬⁩ ‏⁧‫#غزة".

أحمد فهمي يهاجم

⁧هاجم الفنان أحمد فهمي جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 1300 شهيد، وأظهرفهمي تحمسه ودعمه للقضية الفلسطينية والتعاطف الشديد مع شهداء غزة، والذي أزهق الاحتلال أرواح العديد من الأبرياء.



ونشر أحمد فهمي صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ: "ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين #غزة".

نرمين الفقي

تحدثت الفنانة نرمين الفقي خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم لنجوم الفن لظهور دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم نرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساءً، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقالت نرمين على الأحداث الجارية في فلسطين : "قلبي بيتقطع وكلنا قلبنا بيتقطع، واتمني الموضوع يعدي على خبر وبشوف الفيدوهات لقتل الاطفال مبعرفش انام وبقعد احلم و٢٤ ساعه قاعده قدام التلفزيون ياما بعيط ياما بحسبن ياما قلبي موجوع

وبالنسبة للتبرعات كل العربيات محطوطه عند رفح ومحدش عارف يدخل الامدادت والناس في المستشفى بتموت ومحدش عارف يدخلهم اب حاجه وهما معهمش غير ربنا سبحانه وتعالى

ومن جانبه، حرص عدد من الفنانين، على حضور وقفة دعم فلسطين وشهداء غزة، بسبب كثرة القتلى والجرحى الفترة الماضية، وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين، ومنهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نهال عنبر، حمادة هلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، جومانا مراد، لبلة، أشرف عبدالباقي، باسم سمرة، ألفت عمر، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.