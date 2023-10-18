نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي توجه رسالة لـ المغتربين لتوضيح حقيقة ما يحدث بفلسطين للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة إلي المغتربين في جميع دول العالم بعد حادث قصف مستشفى المعمداني بفلسطين منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

منشور هالة صدقي

وكتبت هالة صدقي:' اقذر من كده مفيش.. الأمل في المغتربين لتوصيل الصوره صح اللبنانين السوريين الفلسطنيين المغتربين لازم ضغط عالمي من كل شعوب العالم".

أحمد فهمي

هاجم الفنان أحمد فهمي جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 1300 شهيد، وأظهرفهمي تحمسه ودعمه للقضية الفلسطينية والتعاطف الشديد مع شهداء غزة، والذي أزهق الاحتلال أرواح العديد من الأبرياء.

ونشر أحمد فهمي صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معبرًا عن استيائه عما يحدث حاليًا في غزة جراء هجمات جيش العدو الإسرائيلي وما أخلفه من دمار في فلسطين، وبعد قصف مستشفى المعمداني، قائلًأ: "ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.. بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل.. قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم انهم بيدافعوا عن ارضهم.. والعالم العااااااالم واقف يتفرج.. لحد امتي ! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل #فلسطين #غزة".

تحدثت الفنانة نرمين الفقي خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم لنجوم الفن لظهور دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم نرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساءً، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقالت نرمين على الأحداث الجارية في فلسطين : "قلبي بيتقطع وكلنا قلبنا بيتقطع، واتمني الموضوع يعدي على خبر وبشوف الفيدوهات لقتل الاطفال مبعرفش انام وبقعد احلم و٢٤ ساعه قاعده قدام التلفزيون ياما بعيط ياما بحسبن ياما قلبي موجوع

وبالنسبة للتبرعات كل العربيات محطوطه عند رفح ومحدش عارف يدخل الامدادت والناس في المستشفى بتموت ومحدش عارف يدخلهم اب حاجه وهما معهمش غير ربنا سبحانه وتعالى