نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الحجار يساند القضية الفلسطينية ويصدر "سابع سما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان على الحجار، عن حزنه الشديد لما يراه لأهل فلسطين وجشع الكيان الصهيوني، كما كشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سابع سما".

وقال الحجار خلال تصريحات تلفزيونية: "الشخص يستيقظ الصبح يشاهد القنوات الإخبارية العربية والأجنبية تحصل له حالة وجع شديدة، ومكانش في حل غير إني أقدم اللي أقدر عليه من خلال شغلي".



على الحجار: أنا عملت ما لا يقل عن 12 أغنية لفلسطين

وأضاف: "أنا عملت ما لا يقل عن 12 أغنية لفلسطين على مدى 45 سنة من احترافي الغناء، وكلها أعمال ليست من أجل الفلوس ولكن بدافع الانفعال والإحساس".

وتابع: "ملحن الأغنية محمد ياسر شاب عمره 25 سنة هو كاتب وملحن الأغنية، وسمعتها بصوته دون موسيقى لقيت فيها فطرة طيبة وإحساس وتأثر بالقضية".

وقال: "الأغنية كان لازم تتسجل في نفس اليوم، وكلمت مهندس صوت صديق وحضر عندي في الأستوديو، ومكانش في وقت لتجهيز مجموعة كورال، فقمت بتسجيل نحو 13 تراك مكان الكورال في الأغنية، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم عمل توزيع بسيط دون تكلف".



آخر أعمال على الحجار

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان على الحجار أغنية شئ من كل شئ،و أغنية" الساعة 12 ودقيقة" من كلمات سالم الشهباني، ألحان أحمد حمدي رؤوف، توزيع أحمد شعتوت، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.