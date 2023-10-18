يسرا تساند الشعب الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني

القاهرة - محمد ابراهيم - ساندت يسرا الشعب الفلسطيني من خلال منشورا بعد قصف جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني بفلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتبت يسرا: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق.. اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا في ⁧‫غزة‬"

تابعت: "‏{وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ } ‏⁧‫فلسطين‬⁩ ⁧‫مستشفى المعمداني‬⁩".

دعم فضل شاكر

أعرب الفنان فضل شاكر، عن غضبه إزاء ما يحدث لأهل فلسطين على يد الكيان الصهيوني، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق قائلا: "يا أبطال فلسطين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

شارك الفنان أمير المصري محبيه بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "حابب أقول حاجة مهمة، أنا ضد القتل خاصة على الأبرياء، وأعتقد محدش مبسوط من قتل الأبرياء، بس لازم أوضح للناس اللي مش فاهمة، النزاع دا مبدأش فجأة من أسبوع فقط، الرجال والنساء والأطفال في غزة يتعرضون لمعاناة".

وأكمل أمير قائلًا: "محبوسين في سجن مفتوح من سنين وعقود، الوضع أسوأ بكثير الآن، في البداية جرى تقييد الأكل والماء والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ثم ظهر الفسفور الأبيض، ينتشر فوق مدينة صغيرة قد بلدتين فقط في لندن، المستشفيات تتعرض للقصف، والأبرياء من الأطفال توفوا أو تركوا من غير أب أو أم، وبعدين اضطروا يهاجروا من بيوتهم، لأنها ستتعرض للقصف خلونا نتفق إن دي جريمة حرب دي إبادة جماعية".

وأردف أمير المصري من خلال الفيديو: "خاصة لأصحابي الأمريكان والإنجليز، كنت سعيد لما شفتكم في مظاهرة لندن لدعم غزة، كان فينا يهود ومسلمين ومسيحيين من كل الشرائح الإجتماعية، دلوقتي هما محتاجين طاقتنا أكتر من أي وقت، وفيه طرق تانية للدعم لأصحابي فى uk، أنا هبعتلكم نموذج الرسالة، ممكن تكتبوا لنوابكم المحليين بوقف إطلاق النار، ولكن استمروا فى متابعة الوضع، هناك حاجات جديدة بتحصل كل يوم، وكل ما شاركتم بنشر بوت أو ستوريز بترفعوا الوعي للموضوع".