تامر حسني وكندة علوش وهنيدي.. يعلقون على قصف مستشفى المعمداني بغزة

القاهرة - محمد ابراهيم - تجمع نجوم الفن على قلب واحد وقاموا بالتعليق على مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف عليها ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية.

وقد علق العديد من نجوم الفن على ذلك الحادث الأليم عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ومن الفنانين الذين علقوا على ذلك القصف (الفنان تامر حسني، الفنانة كندة علوش، الفنان محمد هنيدي)

تامر حسني

وعلق نجم الجيل تامر حسني، على ما حدث بمستشفى "المعمداني" بغزة، عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

منشور تامر حسني

-محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي، على ما حدث بمستشفى "المعمداني" بغزة، عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث علق قائلًا: "واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، وأكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفي موجودة في غزة.. قتلهم الإحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه..مجزرة بشعة".

منشور محمد هنيدي

-كندة علوش

وعلقت الفنانة كندة علوش على ما حدث بمستشفى "المعمداني" بغزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت صورة وعلقت عليها قائلة: "القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات..الله يشيل ايديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم".

وتابعت قائلة: "مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة، كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخري من الإنسانية هذه البشاعة..يارب ارحم شهداء غزة".