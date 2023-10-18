تنهار علي الهواء.. لميس الحديدي عن مشاهد قصف مستشفى المعمداني: "حرام عليكم مفيش إنسانية ولا دين"

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت الإعلامية لميس الحديدي، في نوبة من البكاء علي الهواء مباشرة خلال تعليقها علي مشهد الهجوم الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

لميس الحديدي: هذه مشاهد لا يحتملها بشر

وقالت لميس الحديدي: "هذه مشاهد لا يحتملها بشر، أنا غطيت حروب كثيرة جدا، وكنت في الشارع في غزة وأماكن كثيرة، لكن هذه المشاهد غير مسبوقة".

وأضافت: "هو العالم اللي بيتفرج علينا ده إيه؟ بيتفرج على ناس جرافيكس؟!".

لميس الحديدي: مفيش إنسانية ولا دين

واستكملت حديثها قائلة: "حرام عليكم، مفيش إنسانية ولا دين ولا أخلاق، قصف لمستشفى".

طوفان الأقصى

ويذكر أن أطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتليها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في بيان، أن تقديرات أولية تشير إلى مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن “ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

من جانبها، وصفت حركة حماس قصف المستشفى بأنه “إبادة جماعية تتكرر مرة أخرى”.

وأضافت حماس، في بيان، أن قصف المستشفى “يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابه. ويكشف الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان المحتل المجرم”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أن “يتحملوا مسؤوليتهم ويتدخلوا فورًا، الآن وليس غدًا، لوقف العدوان وجيش الاحتلال الفاشي ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها منذ أحد عشر يومًا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي تزامن مع الحدث، إن “الضربة حديثة إلى حد ما ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المستشفى قد تعرض لضربة جوية إسرائيلية أو إطلاق صواريخ فاشل من حماس”، على حد تعبيره.