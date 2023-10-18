هكذا عبر خالد سليم عن دعمه للقضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد الأحداث المثيرة والمرعبة التى تعرضها سكان غزة اليوم من انفجار إحدى المستشفيات قطاع غزة، سيطر الحزن على جميع الجمهور، ونجوم الوسط الفني داعمين الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه ضد أساليب الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني.

وشارك جمهوره صورة لرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "حسبنا الله ونعم الوكيل، القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات والبيوت وأماكن تواجد المدنيين، يارب النصر من عندك، وانتقم منهم انتقام عزيز جبار".

وأضاف: "الله يرحم الشهداء في فلسطين والأطفال والنساء والمسنين والشباب اللي راحو بلا ذنب لا حول ولا قوة الا بالله".

تعليقات الجمهور على المنشور

وفورا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الكثير من جمهور السوشيال ميديا ونجوم الوسط الفني داعين الله عز وجل عن العفو والمقدرة والرحمة، وزوال المصائب، وأن يحفظ الجميع، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنان خالد سليم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية، مسلسل "حكايات جروب الماميز" بطولة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، ياسمين داود وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.