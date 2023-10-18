نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة.. إيمان العاصي توجه رسالة قاسية للعدو الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة شديدة اللهجة على ما يفعله العدو الصهيوني من أبشع الجرائم على وجه الأرض، وعبرت بكل وجع وأسى.

وكتبت خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تعليقًا قالت فيه:" طيب هو واضح كدا ان في اتفاق لنهاية القضية الفلسطينية مستحيل يكون كل ده مش متخطط ليه قبل كده واضح ان الاتفاق الانتهاء تماما من فلسطين والقضية كلها سكوت!".

وأضافت: "ناس كثير صوتها واصل يدل على انهم عارفين والبيانات اللي نزولها INFLUENCER وفنانين عالمين عندهم ملايين المتابعين واضح جدا دلوقتي أنها متحضرة".

وتابعت: “عارفه أنه كلام مش هيقدم ولا يأخر واللي عاوزه الكيان الصهيوني هيكون، أنا بس مش عارفة نقدر نعيش تاني ازاي بعد ما قررتم تبيدوا شعب كامل، واحنا بتتفرج، مافيش كلام يعبر عن اللي جوايا، احنا والتاريخ عارفين إنها نية إبادة فلسطين”.

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور داعمين لها ومستئين بما يراه من هذا العدو الصهيوني



آخر أعمال إيمان العاصي



والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، وحقق المسلسل على شهرة واسعة في الوطن العربي.