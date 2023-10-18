نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني عن قصف مستشفى المعمداني: "لازم موقف حاسم دي مجزرة جماعية وإبادة لشعب كامل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، الوقوف صفًا واحدًا، لوقف الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في أراضي غزة، حيث شاركت جمهورها بصورة من مؤتمر الصحفي بوزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "حتى لا ننسى... دي صورة من المؤتمر الصحفي لي وزارة الصحة الفلسطينية من قلب المستشفى الأهلي المعمداني يمهل ولا يهمل".



وأضافت: "وهيجي يوم بإذن الله وربنا هيأخذ حق شعب فلسطين وأهله من القتلة الإرهابيين دول، وكلنا لازم نقول بأعلى صوت كفايا كده، ولازم موقف حاسم دى مجزرة جماعية وإباده لشعب كامل".

وفورا من مشاركة المنشور نال تفاعلا كبيرا من الجمهور متمنين الانتهاء من الحروب، وحفظ الشعوب العربية.

تفجير مستشفى المعمداني

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني.

تعرف على قائمة الدول المدينة للحادث

وعلى صعيد آخر، أعلنت عدة دول عن إدانة تفجير مستشفى الأهلي المعمداني والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، حيث أصدرت وزارة خارجية قطر، عمان، السعودية، مصر، فرنسا بيانات إدانة ضد الحادث الغاشم، وأعلن كل من الرئيس المصري والتركي رفضهم للمحادثة والمطالبة بإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني المحاصر، بيننا أعلن رئيس وزراء كندا وإسبانيا الرفض والمطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة.