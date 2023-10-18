نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة.. أشرف زكي يعلن توقف عمل الأستوديوهات الفنية 5 دقائق تضامنا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرار اتحاد النقابات الفنية بتوقف العمل في جميع الأستوديوهات الفنية لمدة 5 دقائق غدا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وجاء إعلان القرار خلال الوقفة التضامنية التي قامت بها مجموعة كبيرة من النجوم بنادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك بعد قصف أحد المستشفيات في غزة بواسطة القوات الإسرائيلية، واستشهاد 500 ضحية.

نجوم يحضرون وقفة لدعم فلسطين

وحرص عدد كبير من الفنانين علي حضور الوقفة وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وفاء عامر، لبلبة، وباسم سمرة، خالد الصاوي، منير، وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وايهاب فهمى، مكرم، وجومانا مراد وسلوى محمد علي وغيرهم من النجوم.

وكان قد ناشد أشرف زكي الفنانين بضرورة مساندة غزة

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة: «سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم

وتابع: "كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة.

طوفان الأقصى

ويذكر أن أطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتليها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء