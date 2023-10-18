مادلين طبر: عندي ثقة كبيرة في الرئيس السيسي ولازم نحتمي في ظهره

القاهرة - محمد ابراهيم - دعمت الفنانة مادلين طبر القضية الفلسطينية، من خلال مشاركتها بالوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم.



وأبدت مادلين طبر، عن ثقتها الشديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لما نراه الآن.

وقالت مادلين خلال تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: "عندى ثقة كبيرة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو أملنا في الوطن العربي، وعلشان كده يجب أن نحتمى في ظهره".

وأضافت: "انا من خمسة عشر يوما ً كنت مع وفد فلسطيني من الستات والرجالة والشباب الصغيرين تقريبا خمسة وعشرون سنة أعمارهم كانو عايزين يعملوا حاجة مهمة زي بلات فورم مثل الفيس بوك على السوشيال ميديا علشان بيعملو قصف، كنا خمسون فلسطيني متجمعين في مصر عملوا حاجة غريبة جدا، احنا متعودين نقول تحيا فلسطين، تحيا مصر، ونرفع علامة النصر، هما عملو حاجة غريبة يعني استنونا متخافوش على فلسطين ".







وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم حمادة هلال وخالد الصاوي ونرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم.

آخر أعمال مادلين طبر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مادلين طبر فيلم" نبيل الجميل أخصائي تجميل"

أبطال نبيل "الجميل أخصائي تجميل"



و فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" من بطولة النجم محمد هنيدي، ونور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى.

أحداث فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد “هنيدي” شخصية طبيب تجميل يُدعى “نبيل” وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من الأحداث.