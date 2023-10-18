نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جريء من كريم فهمي تجاه القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان كريم فهمي، عن غضبه وإنفعاله جراء تجرد الاحتلال الإسرائيلي من الإنسانية وومارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخرج كريم فهمي، عن شعوره وتلفظ بألفاظ خارجة ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتياهو ينأئ "دوت الخليج الفني" عن ذكرها.

وفورًا من مشاركة المنشور حصل كريم فهمي على دعم الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات، اللهم أرنا به عجائب قدرتك... الله ينتقم منه شر انتقام... يارب اذقه حرقة القلب على أولاده يا قادر، يارب انصرنا نصرا عزيزا مقتدر، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنان كريم فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي، وحاز المسلسل على إعجاب الكثير من جمهور الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.

أحداث حكاية "قرض شخصي"

وتدور أحداث مسلسل حول جمال الذي تعرض لحادث سير مروع أثناء سفره مع أسرته ويدخل على إثره إلى المستشفى، وبعدما يفيق لا يعثر على أسرته وتخبره الإدارة بأنه أتى بمفرده، وتستمر الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

أبطال حكاية قرض شخصي



ويعد حكاية قرض شخصي من بطولة الفنانة ندى موسى والفنان محمود عبد المغني، ويعرض العمل أسبوعيا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تم عرض حكايتن من المسلسل، الأولى هي تحت الحزام بطولة غادة عبد الرازق وسلمى أبو ضيف، والثانية حكاية ريش أبيض بطولة ماجد المصري ورنا رئيس.