نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد عز وعاصي الحلاني.. هكذا علق النجوم على قصف مستشفى المعمداني بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .

تعاطف كثير من نجوم الفن على قصف مستشفى المعمداني بغزة جراء استهدافها، وأسفر ذلك القصف عن وفاة الآلاف من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن جراء تلك المجزرة البشعة.

وعلق الكثير من النجوم على ذلك القصف العنيف لمستشفى المعمداني بغزة التي كانت تضم العديد من الجرحي والمصابين، ومن الفنانين الذين علقوا على ذلك هم (الفنان أحمد فهمي، الفنان عاصي الحلاني، الفنان أحمد عز، الفنان تامر عاشور).

تعليق أحمد فهمي على قصف مستشفى المعمداني بغزة

علق الفنان أحمد فهمي على قصف مستشفى المعمداني بغزة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا: "ايه الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده..بجد مش قادر استوعب اللي بيحصل".

وتابع قائلًا: "قتل اطفال ونساء وشيوخ ورجال كلهم مدنيين وكل ذنبهم أنهم بيدافعوا عن أرضهم، والعالم العالم واقف بيتفرج.. لحد أمتي؟، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل".

تعليق عاصي الحلاني على قصف مستشفى المعمداني بغزة

علق الفنان عاصي الحلاني على قصف مستشفى المعمداني بغزة عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر وعلق عليها قائلًا: "مجزرة بحق الإنسانية بكل معانيها مئات الشهداء والأطفال والأبرياء والعالم يتفرج، الله على الظالم لا حول ولا قوة إلا بالله".

تعليق أحمد عز على قصف مستشفى المعمداني بغزة

علق الفنان أحمد عز على قصف مستشفى المعمداني بغزة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا: "أي عقل وأي دين!! حسبنا الله ونعم الوكيل، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ".

تعليق تامر عاشور على قصف مستشفى المعمداني بغزة

علق الفنان تامر عاشور على قصف مستشفى المعمداني بغزة عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

تعليق رامي جمال على قصف مستشفى المعمداني بغزة

علق الفنان رامي جمال على قصف مستشفى المعمداني بغزة عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة وعلق عليها قائلًا:" يارب انت تعلم بحال أهلنا وأخواتنا أمام هذا الظلم فارفع عنهم يارب".