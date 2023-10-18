على الحجار: قصف مستشفى المعمداني بغزة وصمة عار في جبين إسرائيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان على الحجار، عن حزنه الشديد لما يحدث في غزة من انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي خصوصا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، وذلك خلال مدخلة هاتفية في برنامج “ مساء DMC” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة DMC.

وقال علي الحجار، إن إسرائيل عندها نكستين في حياتها ويظلوا وصمة عار في تاريخها، 6 أكتوبر، و7 أكتوبر، مضيفا أن قصف مستشفى المعمداني في غزة شيء غير مسبوق، ووصمة عار في جبين إسرائيل.

الحجار: “لو كل واحد أدى دوره بإخلاص سيصبح هناك موقف قوي”

وتابع حديثه قائلا، أنه لو كل شخص في مجاله أدى دوره بإخلاص وصدق سيصبح هناك موقفا، موضحا أن أوروبا وأمريكا لا تستطيع أن تنطق بالحقيقة.

وأوضح الفنان على الحجار، أنه بإمكان كل شخص منا أن يقوم بدوره، مضيفا أنه في 45 سنة مسيرته، قدم 13 أغنية لفلسطين، وكذلك أوبريت كامل.

طوفان الأقصى

ويذكر أن أطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتليها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في بيان، أن تقديرات أولية تشير إلى مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن “ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن “ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

وأضافت حماس، في بيان، أن قصف المستشفى “يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابه. ويكشف الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان المحتل المجرم”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أن “يتحملوا مسؤوليتهم ويتدخلوا فورًا، الآن وليس غدًا، لوقف العدوان وجيش الاحتلال الفاشي ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها منذ أحد عشر يومًا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي تزامن مع الحدث، إن “الضربة حديثة إلى حد ما ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المستشفى قد تعرض لضربة جوية إسرائيلية أو إطلاق صواريخ فاشل من حماس”، على حد تعبيره