ياسر صادق: "لازم نبطل تخاذل ونطرد السفير الإسرائيلي من كل البلاد العربية" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان ياسر صادق، خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لنجوم الفن لاظهار دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم حمادة هلال وخالد الصاوي ونرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساء أمس، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وتحدث ياسر صادق قائلًا: "إحنا اتربينا على أن مصري عربي وبلد العُرب أوطان ده اللي اتربينا عليه، احنا لازم ندفع بقيادتنا السياسية ويكون في شعب وطني عربي حر وراء كل الحكام عشان يفوضهم من التخاذل، لازم يتسحب السفراء العرب ولازم يطرد السفير الإسرائيلي من كل البلدان العربية، لازم يبقي موقف موحد".

ياسر صادق يوضح أهمية إتحاد العرب في مصر القضية الفلسطينية

وتابع قائلًا: "إحنا لازم نتحد، لو اتحد العرب دلوقتي وأمريكا في أضعف حالاتها وروسيا والصين مبهدلاها، وعندك كل التحالفات معانا، وطبعًا بحيي موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بس مينفعش تبقي مصر لوحدها، لازم كل معاهدات التطبيع تتوقف وكل المواثيق والتجارة تتوقف بين العرب وبينهم ويتعمل مقاطعة تامة".

ياسر صادق: يجب طرد السفراء الإسرائيلين من كل البلدان العربية

واختتم حديثه قائلًا: "لازم طرد كل السفراء الإسرائيلين من كل البلاد العربية وسحب السفراء العرب هو ده الموقف الموحد اللي أنا أفهمه أن كنتوا عايزين تنصروا فلسطين إنما لو كنتوا عايزين تلاغوا الغرب ونقعد احنا نربع يبقي موضوع تاني"