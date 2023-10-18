أحمد عبد العزيز يرفض تهجير أبناء غزة.. ويؤكد: "إحنا دافعين ثمن سيناء بالدم والعرق" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان أحمد عبد العزيز القضية الفلسطينية، من خلال مشاركته بالوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم.



وقال "عبد العزيز" خلال تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني:دايما في طليعة الأمور ودايما في صفوف القضايا القومية وعايزة اطمنكوا اللي بيحصل ده نصر عظيم للفلسطينيين، ان شاء الله مصر والأمة العربية التي ربما نراه متفرقة متشردة مش واقفة، كما ينبغي أن تقف، هيجيلها وقت مع هذا الضغط وهتقف وقفة كبيرة مع بعض زي ما هي واقفة دلوقتي التهجير القصري في نص القانون الدولي هي جريمة حق لا يجوز اي محتل ان يهجر قسريًا الناس الموجودة على الأرض اللي يحتلها وبالتالي هذه جريمة حرب".

أحمد عبد العزيز: سيناء احنا دافعين ثمنها من الدم والعرق



وأضاف:" لا بد من الشعوب العربية ترفضها كما في مصر، نحن في مصر مش بنرفضها دي مسألة منتهي منها، سيناء احنا دافعين ثمنها من الدم والعرق، خمسة وسبعين سنة بنروي رمال سيناء بدمائنا".



وتابع:" وبالتالي لا تفريط نهائي بأي حبة رمل من رمال سيناء هذا موقف الجيش والقيادة المصرية، إسرائيل ثور ممكن بصواريخ زيادة ممكن يفكوا علشان كده الحاملة الأمريكية موجودة في البحر الأبيض المتوسط ".

وقال:" الشئ المهم التي أتحدث عنه هو المقاومة الفلسطينية وهذا الشئ أرفع عليه القبعة من وانا صغير كان مقرر علينا كل سنة ان نعمل عمل وطني عن فلسطين، واحنا عارفين المقاومة الفلسطينية بدأت ازاي من ايدي فارغة إلى ايدي فيها حجر إلى نبلة إلى سلاح إلى صاروخ، اطمنو القضية قضية وقت والمقاومة الفلسطينية قادرة ان تزلزل إسرائيل".



وواصل: "قضية فلسطين بادئة من ١٨٦٨ تشكيل جماعة الكف الأسود وهي مقاومة فلسطينية ضد اليهود، واحنا دلوقتي بنتخطى خطوة للأمام ونصر كبير، اينعم اخواننا الآن في غزة يدفعوا ثمنه بالتضحيات الكبيرة لإقامة دولة فلسطينة".

واختتم: "تحيا فلسطين تحيا مصر تحيا الأمم العربية".

وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم حمادة هلال وخالد الصاوي ونرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم.