تعرف على موعد حفل هاني شاكر بأبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في أبو ظبي يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال هاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.

والأغنية من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرًا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حقق من خلالهم نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.