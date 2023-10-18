طرح الإعلان الترويجي الأخير لـ Killers of the Flower Moon

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الأخير للفيلم الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذي يشارك في بطولته ليناردو دي كابريو.

ووفق ديلي ميل، طرح الإعلان الترويجي الختامي للفيلم، يأتي بالتزامن مع ظهور أول ردود الفعل النقدية، التي اتهمت سكورسيزي بتناول القصة من وجهة نظر أحادية.

تفاصيل عن العمل

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الابطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 اكتوبر المقبل.

جديد "سكورسيزي"

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن انتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضًا كمنتج منفذ.