عاجل.. تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي تضامنا مع غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.



وكان مهرجان الجونة ايضًا قد أعلن عن تأجيل دورته السادسة في بيان رسمي جاء فيه ""في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023".

وتابع البيان: "فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الأنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان.