نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايلي بوبي براون تتطلع لوداع Stranger Things بعد موسمه الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت المملثة الشابة مايلي بوبي براون عن مسيرتها الفنية، وصعودها للشهور بفضل مسلسل Stranger Things الذي أنتجته نتفليكس ضمن أعمالها الأصلية.

وقالت مايلي في حوار نقلت ديلي ميل جانبًا منه، أنها جاهزة الآن لتوديع هذا العمل بشكل نهائي، والبحث عن تقديم أعمال سينمائية تعبر عنها بشكل أكبر.

Stranger Things

تأجيل الطرح

و اثارات أنباء حول احتمالية تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب العارم بين المترقبين لطرح المسلسل من عشاقه.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهرت هذه الأنباء التي تفيد بان الموسم الخامس والاخير، لن يتم عرضه خلال عام 2024 المقبل، كما كان مخططًا له، والآن الاحتمالية الأقرب أنه سيتم طرحه للعرض خلال عام 2025 لأسباب غير معلومة حتى الآن.

نسخة رسوم متحركة

ومنحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على انتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة إنتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.