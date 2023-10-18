"التجربة المكسيكية" يجمع بين نجوم الكوميديا.. وهذه تفاصيله

القاهرة - محمد ابراهيم - يجتمع نجوم الكوميديا عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي بفيلم "التجربة المكسيكية "، ويشارك معهم أيضًا الفنان محمود حافظ، والفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ومن المتوقع عرض الفيلم في موسم رأس السنة.

قصة فيلم "التجربة المكسيكية"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى

فريق عمل التجربة المكسيكية

فيلم التجربة المكسيكية بطولة مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله.

وكان قد انتهى النجم أحمد سعد، من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تكون الأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، كما يتضمن الفيلم أغنية أخرى يغنيها أبطال العمل.