نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج Deadpool يرد على مشاركة تايلور سويفت بالفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مخرج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "ديد بول" التعليق على ما تردد من شائعات حول مشاركة النجمة تايلور سويفت ضمن أبطال الجزء الجديد.

ووفق ديلي ميل، رفض المخرج شون ليفي، تأكيد أو نفي ما تردد من شائعات حول مشاركة تايلور سويفت ضمن ابطال الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته النجم رايان راينولدز وهيوجاكمان.

تايلور سويفت

عودة "وولفرين"

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين من جديد، ضمن عالم مارفل، عبر الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" لرايان راينولدز.

هذا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود، كونه سيكون الرابط الأول بين عالم إكس مين وعالم ستديوهات مارفل الأصلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم خلال عام 2024 المقبل، بمشاركة عدد من نجوم عالم إكس مين ومارفل معا.

وسبق أن تحدث هيو جاكمان في حوار لشبكة سي إن إن، مع مقدم البرامج كريس والاس، نافيا ما تردد حول تناوله لمنشطات ساعدته على الوصول لـ "فورمة" شخصية Wolverine، ضمن أحداث عالم أفلام X-MEN.

كما أكد هيو جاكمان على سعادته بالفرصة المتاحة أمامه الآن بالعودة لتجسيد شخصية Wolverine في عمل سينمائي جديد يطرح في المستقبل.

الحدث الأكبر

والمشروع السينمائي الأبرز الذي من المرتقب أن يظهر به هيو جاكمان في شخصية Wolverine، سيكون فيلم AVENGERS: SECRET WARS.

هذا الفيلم من المقرر أن يكون الختام للمرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، هذه المرحلة التي من المقرر أن تنتهي بحلول عام 2026، وهي العام نفسها التي ستشهد طرح هذا الفيلم السينمائي العملاق.

الفيلم سيضم العديد من أبطال مارفل الخارقين من عديد العوالم، من ضمنهم توبي مجواير الذي يعود من جديد لشخصية سبايدر مان، التي سبق وأن عاد لتجسيدها من جديد ضمن أحداث فيلم سبايدر مان NO WAY HOME مع توم هولاند.