نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان سينمائي جديد يفتتح فاعلياته بعرض أحدث أفلام كارينا كابور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاح جديد يحققه فيلم كارينا كابور The Buckingham Murders، بعد استضافة عرضه كعمل افتتاحي لمهرجان Jio MAMI Film Festival السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، يعد هذا هو ثاني مهرجان سينمائي، يستضيف عرض الفيلم الجديد الذي يخرجه المخرج الهندي هانسا ميهتا.

فيلم The Buckingham Murders

أفلام جديدة قادمة

وكانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.