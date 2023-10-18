نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزوج من أسمهان وترك 40 فيلمًا ولم يرى آخر أفلامه "نادية ".. أبرز محطات المخرج أحمد بدرخان في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد المخرج أحمد بدرخان الذي ولد يوم 18 أكتوبر عام 1909، وهو من مؤسسي صناع السينما المصرية، أخرج العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، ومازالت تعيش معنا إلى يومنا هذا.

دراسة وحب أحمد بدرخان للسينما

عشق أحمد بدرخان السينما منذ طفولته حتى كان يتردد على دور السينما والمسرح، وألتحق بمعهد التمثيل الذي كان يديره زكي طليمات، إلاّ أنه لم يستمر بالدراسة فيه نظرًا لإغلاقه، وبعدها حصل بدرخان على شهادة الكفاءة الفرنسية،ثم التحق بالجامعة الأمريكية، وشارك في نشاط فريق التمثيل.

وانتقل أحمد بدرخان من الجامعة الأمريكية إلى كلية الحقوق إرضاءً لوالده وفي نفس الفترة بدأ في مراسلة معهد السينما في باريس حيث كانت تصله محاضرات ودراسات في السينما استطاع ان ينشر معظمها في مجلة “الصباح” والتي أسندت إليه بعدها تولي تحرير قسم السينما الأسبوعي، حيص جذبت مقالاته نظر رجل الاقتصادي المصري " طلعت حرب " فطلب منه إعداد تقرير عن تكاليف إنشاء أستوديو للأفلام الناطقة، وبالفعل قدمه بدرخان التقرير بشكل وافي بمساعدة صديقه نيازي مصطفى الذي كان يدرس السينما وقتها في ألمانيا.

أولى أفلام أحمد بدرخان

وسافر أحمد بدرخان في بعثة سينمائية في باريس عام 1933 وحصل على دبلوم في فن الإخراج ثم عاد إلى مصر في عام 1934 مع سيناريو فيلم “وداد” الذي كتبه أثناء الدراسة في باريس.

وعاد أحمد بدرخان وعُيّن مخرجًا سينمائيًا باستوديو مصر بمرتب قدره عشرون جنيهًا شهريًا.

تعاون المخرج أحمد بدرخان مع أم كلثوم

تعاون المخرج أحمد بدرخان مع أم كلثوم في فيلم “وداد” عام 1937 وبعد نجاح الفيلم، طلبت أم كلثوم المخرج أحمد بدرخان لإخراج ثاني أفلامها وهو “نشيد الأمل” والذي أنتجته “شركة أفلام الشرق” في أولى مشاريعها الإنتاجية ْ فقد قام بإخراج جميع أفلام أم كلثوم ما عدا فيلم “سلامة”.

كما أنتج المخرج أحمد بدرخان فيلم عن الزعيم الوطني “مصطفى كامل” قبل ثورة عام 1952 الأمر الذي تصدت له الرقابة المصرية واضطر لإنتاج الفيلم بنفسه ولم يعرض الفيلم إلا بعد قيام الثورة.

تعاون أحمد بدرخان مع فريد الأطرش والزواج من شقيقته اسمهان

كما أخرج أحمد بدرخان أولى أفلام فريد الأطرش مع شقيقته أسمهان وهو فيلم "انتصار الشباب "عام 1941م وهو الفيلم الذي تزوج فيه الفنانة أسمهان لمدة 55 يومًا فقط.

رصيد أحمد بدرخان في السينما

كوّن أحمد بدرخان مع أمينة رزق وعبدالحليم نصر وحلمي رفلة شركة إنتاج تحت اسم شركة" اتحاد الفنانين".

قدم أحمد بدرخان للسينما أكثر من أربعين فيلمًا ما بين إخراج وتأليف وإنتاج، وتميز في تقديم الأفلام الغنائية والموسيقية.

ومن أبرز أفلامه:“ سيد درويش، نادية، آخر كدبة، فاطمة، ازاي انساك، النصف الآخر ”.

زيجات المخرج أحمد بدرخان

تزوج أحمد بدرخان من خارج الوسط الفني وله ابنتين ثم تزوج من المطربة أسمهان ثم من الممثلة روحية خالد ثم من سلوى علام وانجب منها “رقية”.

وفاة أحمد بدرخان

توفي المخرج أحمد بدرخان ليلة عرض فيلم “ نادية ” الذي كان آخر أفلامه ولم يشاهده قبل إرساله للطبع والتحميل حيث توفى يوم 23 أغسطس عام 1969.