نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "كارت شحن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج شادي علي، مخرج فيلم " كارت شحن" من مونتاج الفيلم وقام بتسليمه للجهة الإنتاجية، ومن المقرر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد المخرج شادي علي، في تصريحات صحفية له أنه من المتوقع طرحه بموسم نصف العام الدراسى وأن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور وبه جرعة كوميدية.

تفاصيل فيلم "كارت شحن"



الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداث الفيلم حول شريف موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وصبري عبد المنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، ومحمد يونس، ومصطفى بسيط، ومحمد توب، والطفلة عليا يونس والمطرب أحمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد والفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي".

تفاصيل شخصية بيومي فؤاد ومحمد ثروت

وأيضا تتناول أحداث الفيلم شخصية شريف (محمد ثروت)، وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.